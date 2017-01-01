Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Сегодня, 14:54 0 | Бокс / Фото



В главном поединке обладатель титула чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) выйдет в ринг против 29-летнего претендента Джеффа Хорна (16-0-1, 11 КО) из Австралии.



На взвешивании оба бойца вложились в лимит полусреднего веса:



Мэнни Пакьяо — 66,2 кг

Джефф Хорн — 66,7 кг



После взвешивания боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

Состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, который состоится 2 июля в Брисбене (Австралия) на арене Suncorp Stadium.В главном поединке обладатель титула чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO 38-летний филиппинец(59-6-2, 38 КО) выйдет в ринг против 29-летнего претендента Джеффа Хорна (16-0-1, 11 КО) из Австралии.На взвешивании оба бойца вложились в лимит полусреднего веса:Мэнни Пакьяо — 66,2 кгДжефф Хорн — 66,7 кгПосле взвешивания боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

Фото: Boxingscene



