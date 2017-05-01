Поветкин: У нас есть тактика на любые действия Руденко

1 июля в Москве состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок за интернациональные титулы WBA/WBO между(31-1, 23 КО) и украинцем(31-2, 19 КО). Накануне встречи россиянин заявил, что у него есть несколько планов на бой.«Мотивацию черпаю всегда. Мне без разницы, с кем выходить на ринг, главное — побеждать, прославлять свою родину. Конечно, соскучился уже, хочется побоксировать. Тактика? Всё зависит от него, как он начнёт. У нас есть несколько тактик, в том числе на случай, если он пойдёт вперёд. Есть и план Б, и В, и Г. Сейчас я вхожу в версию WBA/WBO. Можно сказать, это движение вперёд».