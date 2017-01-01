Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Сегодня, 12:39 42 | Бокс / Фото



В главном поединке вечера украинец Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) выйдет в ринг против мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса (15-2, 11 КО). 8-раундовый бой пройдет в полусреднем весе (66,7 кг).



Результаты взвешивания:



Тарас Шелестюк — 67 кг

Хесус Альварес Родригес — 67,1 кг

Состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, который состоится в ночь на 2 июля в Сакраменто (США) на арене Omega Products International.В главном поединке вечера украинец Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) выйдет в ринг против мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса (15-2, 11 КО). 8-раундовый бой пройдет в полусреднем весе (66,7 кг).Тарас Шелестюк — 67 кгХесус Альварес Родригес — 67,1 кг

Фото Boxingscene

