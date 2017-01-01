В Top Rank рассказали, что помешало реваншу Ломаченко–Салидо

Вице-президент компании Top Rank по боксёрским операциям Карл Моретти рассказал в интервью ESPN, почему следующим соперником чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко (8-1, 6 КО) станет не Орландо Салидо, а Мигель Марриага.По словам Моретти, Салидо первоначально отказался от гонорара в размере $750 000 долларов. А когда его финансовые запросы всё же были удовлетворены, Орландо начал инициировать проблемы иного характера.«Когда мы выполнили финансовые запросы Салидо, внезапно возникли другие сложности. То у него проблемы с рукой, то с весом. В итоге всё это привело нас к Марриаге, — пояснил Карл. — Вообще, забавно, как всё сложилось. В итоге мы решили выбрать лучшего соперника из доступных на данный момент, и так появился вариант с Марриагой.Марриага, Салидо и Соса (последний соперник Ломаченко) — прекрасные бойцы, и как знать, кто из них окажется сильнее, если устроить такой себе междусобойчик. Конечно, Ломаченко на другом уровне. Однако мы знаем, что Марриага гарантированно захватит с собой в ринг — бесстрашие, габариты, большой удар справа, настрой и силу духа».Напомним, поединок Ломаченко - Марриага состоится 5 августа в Лос-Анджелесе (США).