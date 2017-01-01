На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

В Top Rank рассказали, что помешало реваншу Ломаченко–Салидо

Орландо Салидо

Вице-президент компании Top Rank по боксёрским операциям Карл Моретти рассказал в интервью ESPN, почему следующим соперником чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко (8-1, 6 КО) станет не Орландо Салидо, а Мигель Марриага.

По словам Моретти, Салидо первоначально отказался от гонорара в размере $750 000 долларов. А когда его финансовые запросы всё же были удовлетворены, Орландо начал инициировать проблемы иного характера.

«Когда мы выполнили финансовые запросы Салидо, внезапно возникли другие сложности. То у него проблемы с рукой, то с весом. В итоге всё это привело нас к Марриаге, — пояснил Карл. — Вообще, забавно, как всё сложилось. В итоге мы решили выбрать лучшего соперника из доступных на данный момент, и так появился вариант с Марриагой.

Марриага, Салидо и Соса (последний соперник Ломаченко) — прекрасные бойцы, и как знать, кто из них окажется сильнее, если устроить такой себе междусобойчик. Конечно, Ломаченко на другом уровне. Однако мы знаем, что Марриага гарантированно захватит с собой в ринг — бесстрашие, габариты, большой удар справа, настрой и силу духа».

Напомним, поединок Ломаченко - Марриага состоится 5 августа в Лос-Анджелесе (США).  
По материалам: vringe.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Салидо хочет больше денег за реванш с Ломаченко
Менеджер Ломаченко уверен, что реванш с Салидо состоится
Боб Арум: Следующим соперником Ломаченко станет Салидо или Флэнаган
Менеджер Салидо: Орландо знает, как побить Ломаченко
Команды Ломаченко и Салидо возобновили переговоры о бое-реванше
Менеджер Ломаченко - Салидо: Да пошел ты! У нас есть с кем драться
Салидо не устраивает размер гонорара за матч-реванш с Ломаченко
Арум: Мы рассчитываем вновь свести Ломаченко с Салидо
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

В Top Rank рассказали, что помешало реваншу Ломаченко–Салидо
Хорн: Если я донесу до Пакьяо удар справа, он отправится спать
Ковалев: Третий бой с Уордом не является моей целью
Руденко перевесил Поветкина
Назван соперник Ломаченко на бой 5 августа

Последние новости спорта

22:05 В Top Rank рассказали, что помешало реваншу Ломаченко–Салидо 159 | Бокс

21:53 Истбурн. Монфис обыграл Гаске и стал вторым финалистом 79 | Теннис

21:46 Хорн: Если я донесу до Пакьяо удар справа, он отправится спать 85 | Бокс

19:28 Джокович стал первым финалистом турнира в Истбурне 106 | Теннис

19:23 Уимблдон. Украинские теннисистки узнали первых соперниц 107 | Теннис

19:01 Уимблдон. Состоялась жеребьевка мужского турнира, Долгополов стартует против Федерера 106 | Теннис

17:37 Тур де Франс-2017: Превью 124 | Велоспорт

15:41 Истбурн. Возняцки не пустила Уотсон в финал 175 | Теннис

15:24 Истбурн. Каролина Плишкова стала финалисткой на отказе Конты 197 | Теннис

15:11 Ковалев: Третий бой с Уордом не является моей целью 188 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)

Николай Буценко вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)

Александр Поветкин vs Андрей Руденко: промо-видео

Женский Евробаскет-2017. Определились все полуфиналисты (Видео)

Замотаев, Шестак, Барабанов и Выхрист – в полуфинале ЧЕ по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Уимблдон. Стаховский за четыре с половиной часа пробился в основную сетку
Илья Марченко вышел в основную сетку Уимблдона
Сборная Украины завоевала 6 медалей на юниорском ЧМ по пулевой стрельбе
Элина Свитолина награждена орденом «За заслуги»
Пятиборец Павел Тимощенко – второй в финале Кубка мира в Литве








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги