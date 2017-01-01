Хорн: Если я донесу до Пакьяо удар справа, он отправится спать

2 июля в Брисбене (Австралия) на Suncorp Stadium состоится поединок за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO между его обладателем, 38-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) и 29-летним австралийцем Джеффом Хорном (16-0-1, 11 КО). В преддверии боя претендент из Австралии в очередной раз заявил, что способен нокаутировать опытного Пакьяо.«Я не рисую себе в голове то, каким ударом я уложу его, — приводит слова Хорна BoxingScene. - Единственная картинка, которую я представляю, — как мне поднимают руку после завершения боя. Я не утверждаю, что нокаутирую Пакьяо, но я способен на это. Если я донесу до него удар справа, он определенно отправится спать».