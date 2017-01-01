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Ковалев: Третий бой с Уордом не является моей целью

Ковалев: Третий бой с Уордом не является моей целью

Российский боксер Сергей Ковалев (30-2-1, 26 КО) не будет настаивать на проведении третьего боя с чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO американцем Андре Уордом (32-0, 16 КО).

«Нет, это (третий бой) не в моих целях. Сразу замечу, не потому что я его боюсь, а просто надо отпустить эту ситуацию, и тут просто тяжело боксировать против системы, против местного. Он непобежденный, у него очень большая поддержка и денежная тоже, у него промоутер Джей Зи, у них с Бейонсе состояние в $3,5 млрд, поэтому сложно боксировать против такой машины. Это очевидно, что первый, что второй бой – был заряд судейский. Добиваться не планирую, но готов», – сказал Ковалев.
По материалам: ТАСС
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