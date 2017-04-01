Руденко перевесил Поветкина

Вчера, 14:58 178 | Единоборства / Бокс

Состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, главным событием которого станет поединок 33-летнего украинского боксера Андрея Руденко (31-2, 19 КО) и 37-летнего россиянина Александра Поветкина (31-1, 23 КО). На кону боя будут стоять титулы WBO International и WBA International в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).



Поединок пройдет 1 июля в Москве.



Результаты взвешивания:



Александр Поветкин – 103,4 кг



Андрей Руденко – 107,3 кг





Поединок пройдет 1 июля в Москве.



Результаты взвешивания:

Александр Поветкин – 103,4 кг



Андрей Руденко – 107,3 кг





Состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, главным событием которого станет поединок 33-летнего украинского боксера Андрея Руденко (31-2, 19 КО) и 37-летнего россиянина Александра Поветкина (31-1, 23 КО). На кону боя будут стоять титулы WBO International и WBA International в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).Поединок пройдет 1 июля в Москве.Александр Поветкин – 103,4 кгАндрей Руденко – 107,3 кгПоединок пройдет 1 июля в Москве.Результаты взвешивания:Александр Поветкин – 103,4 кгАндрей Руденко – 107,3 кг