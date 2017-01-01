Назван соперник Ломаченко на бой 5 августа

Промоутерская компания Top Rank объявила имя соперника для чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) украинца(8-1, 6 КО).5 августа в Лос-Анджелесе (США) Василий проведёт защиту против 30-летнего колумбийца(25-2, 21 КО). Бой будет показан на телеканале ESPN.Для Марриаги предстоящий поединок станет полноценным дебютом в категории до 59 кг.На его счету две не реализованные попытки завоевать титул в полулёгком весе (до 57,2 кг): в июне 2015 он уступил по очкам Николасу Уолтерсу, а в апреле текущего года также единогласным решением судей проиграл обладателю пояса WBO Оскару Вальдесу.