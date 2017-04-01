Поветкин: Сейчас я лучше, чем десять лет назад

В Москве 1 июля пройдет боксерский турнир, главным поединком которого станет противостояние россиянина Александра Поветкина и украинца Андрея Руденко. Спортсмены сразятся за титул WBO International (Всемирная боксерская организация) в супертяжелом весе.
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