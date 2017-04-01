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Поветкин: Сейчас я лучше, чем десять лет назад

Поветкин: Сейчас я лучше, чем десять лет назад

В Москве 1 июля пройдет боксерский турнир, главным поединком которого станет противостояние россиянина Александра Поветкина и украинца Андрея Руденко. Спортсмены сразятся за титул WBO International (Всемирная боксерская организация) в супертяжелом весе.

Александр Поветкин в интервью «Известиям» заявил, что находится в отличной форме.

- Я провел два хороших тренировочных сбора, набрал отличные кондиции и подхожу к бою в отличной форме», — сказал Поветкин. - Я очень рад, что мой бой наконец состоится. Будем идти вперед. Для меня каждый поединок — это событие, и не имеет значения, это бой за звание чемпиона мира или нет. Конечно, титульные поединки более ответственные, но каждый раз, когда выходишь на ринг, надо показать красивый, интересный бой — это самое главное.

— Ситуация с дисквалификацией как-то отразилась на вашем моральном настрое?
—Я уже полностью отошел в психологическом плане от этого инцидента. Сейчас всё нормально. Но тогда, конечно, я сильно расстроился и перенервничал. Знать не знал, что такое остарин, до тех пор, пока у меня его не нашли. Было непонятно и обидно, что в моей карьере опять что-то пошло не так.

— Рады, что WBA и WBO полностью оправдали вас?
— Я знаю, что я прав и не делал ничего противозаконного. Безусловно, я рад, что моя команда проделала огромную работу в этом направлении и добилась того, что меня всё же признали невиновным. Меня вернули в рейтинги этих организаций, это здорово.

— Какую манеру боя вы ждете от Андрея Руденко?
— Мне трудно сказать. Безусловно, я просматривал его бои и сделал определенные выводы. Андрей заявлял, что будет боксировать на дистанции, но, возможно, в итоге всё будет наоборот. Увидим это на ринге. Руденко — отличный боксер, он также провел хорошую подготовку и постарается показать всё что может. Для него это очень хороший шанс заявить о себе, и он будет выкладываться по максимуму. Думаю, наш бой понравится всем любителям бокса.

— Говорят, сейчас вы находитесь на пике своей формы. Так ли это?
— У меня отличные тренеры и великолепная команда. Скажу так: сейчас я лучше, чем десять лет назад.
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Соперником Александра Поветкина 1 июля станет украинец Андрей Руденко
 
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