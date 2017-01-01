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Ломаченко наглядно ответил Ригондо (Фото)
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) ответил на высказывания чемпиона WBA в полулегком весе кубинца Гильермо Ригондо (18-0, 12 KO), команда которого заявляет о готовности провести бой с украинцем в весе 130 фунтов (до 59 кг) и сомневается в готовности Ломаченко.

В «Инстаграме» Ломаченко размесил фотоответ, в котором наглядно показал, как он использует свои руки (в ринге), и как использует Ригондо (для написания постов в «Твиттере»).

Ломаченко наглядно ответил Ригондо (Фото)
Фото: Instagram

 
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