Руденко: Таких соперников, как Поветкин, у меня еще не было

Украинский боксер Андрей Руденко (31-2, 19 КО) в преддверии поединка с экс-чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе Александром Поветкиным (31-1, 23 КО) заявил, что манера ведения боя россиянина ему не очень хорошо знакома и с соперниками такого стиля встречаться еще не доводилось.«Я еще не встречался с боксерами с такой манерой боя, как у Александра, которые хорошо владели бы ближним боем и хорошо наносили боковые удары, переводя это на удары снизу, проводя так называемые "кресты". Таких оппонентов, как Поветкин, у меня еще не было. Это будет первый мой бой с соперником такого плана, который хорошо владеет боем на ближней и средней дистанции.Вы знаете, на меня перед боем психологически ничего не давит. Я настроен на позитив и хочу показать себя с лучшей стороны. И выложиться на все сто процентов.При подготовке к поединку ничего легкого у меня не было, мы хорошо отработали. У меня было шесть спарринг-партнеров, которые подъезжали по ходу сбора. Мы меняли ребят, чтобы было разнообразие, и все боксеры по своей манере ведения боя примерно были похожи на Александра. Но из каких они стран - не скажу, это секрет. Спарринги были и по двенадцать, и по шестнадцать раундов».Вечер бокса, главным событием которого станет бой Поветкина и Руденко за титулы WBO International и WBA Internationalм пройдет 1 июля в Москве.