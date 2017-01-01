Роуч: Чтобы получить реванш с Мейвевезером, Пакьяо должен ярко победить Хорна

Фредди Роуч, тренер 38-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО), предсказывает победу своего бойца нокаутом в поединке против 29-летнего австралийца Джеффа Хорна (16-0-1, 11 КО).«Он хочет реванш с Мейвезером, а, чтобы заполучить такой бой, ему нужно будет хорошо выглядеть против Хорна, - приводит слова Роуча Boxingscene. - Нужно впечатлять. Мэнни не любит предсказывать нокауты, поэтому, я сделаю это за него. Бой будет быстрым и четким. Я думаю, что получится хороший бой, но он не продлится долго. И кто-то будет нокаутирован».Бой Пакьяо – Хорн состоится 2 июля в Брисбене (Австралия) на арене Suncorp Stadium, вмещающей 55 000 зрителей. На кону титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (1-я защита Пакьяо).