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Тарас Шелестюк собирается боксировать более агрессивно

Тарас Шелестюк собирается боксировать более агрессивно

Призёр Олимпийских игр-2012 (Лондон) украинский проспект Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) в главном поединке вечера бокса Locked n' Loaded в Сакраменто (Калифорния, США) выйдет в ринг против Хесуса Альвареса Родригеса (15-2, 11 КО).  Шелестюк готовится к бою под началом своего тренера, Джоэла Диаса.

«Мне нравится работать с Диасом, — цитирует украинца BoxingScene. — Он умеет разъяснить, он умеет развивать твои лучшие навыки.

Собираюсь со стартового гонга показать Родригесу, что его ожидает. Большинство знает, что я скорее боксёр, а не панчер. Мы с Диасом работаем над тем, чтобы показывать агрессивный рисунок игры, но чтобы агрессия была основана на технике».

В своём последнем поединке против Хайме Эррера (15-4-1, 8 КО) Шелестюк победил единогласным судейским решением, но не сумел впечатлить своей победой, что вынуждает уроженца Макеевки показать всё лучшее, на что он способен в поединке против Родригеса.

Поединок Шелестюк-Родригес состоится 1 июля.
По материалам: vringe.com
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