Хирн: Лас-Вегас лидирует в борьбе за проведение реванша Джошуа — Кличко

Сегодня, 09:08 0 | Единоборства / Бокс

Промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш чемпиона мира WBA IBF IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) с



«Я разговаривал с Берндом Бёнте и командой Кличко. Мы близки к выбору настоящих вариантов среди арен и мест проведения, — цитирует Хирна Sky Sports. - В этом вопросе слегка лидирует Вегас. Знаю, что британские фанаты хотели бы поехать на бой Джошуа — Кличко. Нигерия, Дубай и Кардифф также среди вариантов.



Думаю, на следующей неделе мы представим все эти варианты Владимиру Кличко. Я бы хотел оставить бой в Британии. Но Джошуа — чемпион мира, а не Великобритании и хочет ломать границы».



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Промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш чемпиона мира WBA IBF IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) с Владимиром Кличко , скорее всего, пройдёт в Лас-Вегасе.«Я разговаривал с Берндом Бёнте и командой Кличко. Мы близки к выбору настоящих вариантов среди арен и мест проведения, — цитирует Хирна Sky Sports. - В этом вопросе слегка лидирует Вегас. Знаю, что британские фанаты хотели бы поехать на бой Джошуа — Кличко. Нигерия, Дубай и Кардифф также среди вариантов.Думаю, на следующей неделе мы представим все эти варианты Владимиру Кличко. Я бы хотел оставить бой в Британии. Но Джошуа — чемпион мира, а не Великобритании и хочет ломать границы».