Тайсон Фьюри: Не знаю, зачем Кличко отпустил Джошуа

Сегодня, 09:00 0 | Единоборства / Бокс

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе



«Этот бой прошёл отлично для фанатов. Для меня этот поединок завершился наилучшим образом, - сказал Фьюри - Все теперь знают, что Джошуа может оказаться на канвасе. Что касается непосредственно результата, то Кличко отпустил Энтони после нокдауна.



Я не знаю, зачем он это сделал. Джошуа не бросал удары на протяжении трёх раундов, он просто шатался по рингу, а Владимир просто смотрел на него».

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) в очередной раз прокомментировал апрельское противостояние между Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) и Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), сказав, что не понимает, почему украинец не добил британца после нокдауна.«Этот бой прошёл отлично для фанатов. Для меня этот поединок завершился наилучшим образом, - сказал Фьюри - Все теперь знают, что Джошуа может оказаться на канвасе. Что касается непосредственно результата, то Кличко отпустил Энтони после нокдауна.Я не знаю, зачем он это сделал. Джошуа не бросал удары на протяжении трёх раундов, он просто шатался по рингу, а Владимир просто смотрел на него».