Сергей Ковалев может сменить весовую категорию

Сегодня, 14:21 0 | Единоборства / Бокс

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев может сменить весовую категорию и провести следующий поединок в первом тяжелом весе (до 90,71 кг). Об этом спортсмен рассказал



«Глядя на меня, вы видите, что иммунитет подсел ввиду сгонки веса. Может быть, есть смысл поменять весовую категорию, и следующий бой будет в тяжелом весе. Потому что я сгоняю по 10-11 килограммов, мой организм это выматывает. Я себя комфортно чувствую в весе до 85 килограммов, дальше начинаются проблемы», — рассказал Ковалев.



Напомним, в ночь на 18 июня в Лас-Вегасе Ковалев в матче-реванше проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде и не смог вернуть титулы пот версиям WBA/WBO/IBF в весовой категории до 79,38 кг. Это поражение стало для россиянина вторым в карьере и вторым подряд от американца.



Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев может сменить весовую категорию и провести следующий поединок в первом тяжелом весе (до 90,71 кг). Об этом спортсмен рассказал ТАСС «Глядя на меня, вы видите, что иммунитет подсел ввиду сгонки веса. Может быть, есть смысл поменять весовую категорию, и следующий бой будет в тяжелом весе. Потому что я сгоняю по 10-11 килограммов, мой организм это выматывает. Я себя комфортно чувствую в весе до 85 килограммов, дальше начинаются проблемы», — рассказал Ковалев.Напомним, в ночь на 18 июня в Лас-Вегасе Ковалев в матче-реванше проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде и не смог вернуть титулы пот версиям WBA/WBO/IBF в весовой категории до 79,38 кг. Это поражение стало для россиянина вторым в карьере и вторым подряд от американца.