Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Мейвезер - Макгрегор

Сегодня, 11:28 0 | Единоборства / Бокс

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе



«Я думаю, Макгрегор нокаутирует его за 35 секунд, как сделал это с Хосе Алдо. Он справится за один раунд. Камон, Макгрегор!



Если Макгрегор его отделает, это будет хорошо для бокса и для всех настоящих людей в мире», — приводит слова Фьюри Boxingscene.



Поединок Макгрегор - Мейвезер состоится по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уверен, что чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор потрясет мир и выиграет свой предстоящий бой с экс-лидером боксерского pound-for-pound Флойдом Мейвезером-младшим.«Я думаю, Макгрегор нокаутирует его за 35 секунд, как сделал это с Хосе Алдо. Он справится за один раунд. Камон, Макгрегор!Если Макгрегор его отделает, это будет хорошо для бокса и для всех настоящих людей в мире», — приводит слова Фьюри Boxingscene.Поединок Макгрегор - Мейвезер состоится по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе.