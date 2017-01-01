На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Руденко не думает о возможных провокациях в связи с боем с Поветкиным

Руденко не думает о возможных провокациях в связи с боем с Поветкиным

33-летний украинский боксер Андрей Руденко (31-2, 19 КО) заявил что не думает о возможных провокациях при подготовке к бою с 37-летним россиянином Александром Поветкиным (31-1, 23 КО).

Андрей Руденко: «Я не политик, я спортсмен. Я даже новости не смотрю, не хочу этим голову забивать, там ничего приятного нет. Я знаю Александра (Поветкина), у него хорошая команда, окружают отличные люди. Меня здесь всегда принимали хорошо, я приехал сюда, как к себе домой. А заморачиваться из-за этой политики не хочу. Тех, кто отговаривал от поездки, тоже не было, никто слова против не сказал – ни команда, ни знакомые. Только радовались за меня.

Да, люди разные, и не хотелось бы никаких провокаций. Я не думаю об этом. Я могу сказать, что меня встретили хорошо, все хорошо организовано. И даже если что-то случится, то все будет оперативно решено. Я думаю, что бой с Поветкиным не скажется негативно на моем имидже. Бой с Поветкиным – колоссальный опыт. У меня сильнее соперника, чем он, не было».

Поветкин и Руденко проведут бой за титулы WBO International и WBA International 1 июля в Москве.
По материалам: Р-Спорт
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Руденко готовится к бою с Поветкиным (Видео)
Поветкин считает Руденко опытным и техничным боксером
Руденко: Драться с Поветкиным нужно будет до последнего, и я к этому готов
Руденко спаррингует с Поветкиным
Поветкин: Буду готов ко всему, что предложит Руденко
Александр Поветкин vs Андрей Руденко: промо-видео
Дрозд: Поветкин выше уровнем и должен побеждать Руденко досрочно
Команда Руденко не боиться за свою репутацию из-за согласия на бой с Поветкиным
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Сергей Ковалев может сменить весовую категорию
Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Мейвезер - Макгрегор
Руденко не думает о возможных провокациях в связи с боем с Поветкиным
Рябинский: Мне поступали предложения бросить Поветкина
Ковалев: Тренер Уорда предложил с ним поработать, это интересное предложение

Последние новости спорта

15:02 Катерина Козлова стартовала с победы в квалификации на Уимблдоне 119 | Теннис

14:21 Сергей Ковалев может сменить весовую категорию 142 | Бокс

11:28 Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Мейвезер - Макгрегор 200 | Бокс

10:56 Защитник «Оклахомы» Уэстбрук признан МVP сезона 2016/17 178 | Баскетбол

10:39 Руденко не думает о возможных провокациях в связи с боем с Поветкиным 190 | Бокс

10:02 Рябинский: Мне поступали предложения бросить Поветкина 297 | Бокс

19:45 Велогонщик скончался во время многодневки «Тур Канзаса» 276 | Велоспорт

19:33 Ковалев: Тренер Уорда предложил с ним поработать, это интересное предложение 271 | Бокс

19:13 Мужская сборная Украины по шахматам – шестая на командном ЧМ в Ханты-Мансийске 258 | Шахматы

18:47 Женская сборная Украины по шахматам – пятая на командном ЧМ в Ханты-Мансийске 200 | Шахматы

Все новости

ФОТО

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)

Николай Буценко вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)

Александр Поветкин vs Андрей Руденко: промо-видео

Женский Евробаскет-2017. Определились все полуфиналисты (Видео)

Замотаев, Шестак, Барабанов и Выхрист – в полуфинале ЧЕ по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Пятиборец Павел Тимощенко – второй в финале Кубка мира в Литве
Формула-1. Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана
Сборная Украины по боксу победила в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Харькове
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Хэмилтон выиграл квалификацию
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 – бронзовый призер Кубка мира








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (364)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги