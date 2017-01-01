Руденко не думает о возможных провокациях в связи с боем с Поветкиным

33-летний украинский боксер Андрей Руденко (31-2, 19 КО) заявил что не думает о возможных провокациях при подготовке к бою с 37-летним россиянином Александром Поветкиным (31-1, 23 КО).«Я не политик, я спортсмен. Я даже новости не смотрю, не хочу этим голову забивать, там ничего приятного нет. Я знаю Александра (Поветкина), у него хорошая команда, окружают отличные люди. Меня здесь всегда принимали хорошо, я приехал сюда, как к себе домой. А заморачиваться из-за этой политики не хочу. Тех, кто отговаривал от поездки, тоже не было, никто слова против не сказал – ни команда, ни знакомые. Только радовались за меня.Да, люди разные, и не хотелось бы никаких провокаций. Я не думаю об этом. Я могу сказать, что меня встретили хорошо, все хорошо организовано. И даже если что-то случится, то все будет оперативно решено. Я думаю, что бой с Поветкиным не скажется негативно на моем имидже. Бой с Поветкиным – колоссальный опыт. У меня сильнее соперника, чем он, не было».Поветкин и Руденко проведут бой за титулы WBO International и WBA International 1 июля в Москве.