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Рябинский: Мне поступали предложения бросить Поветкина

Рябинский: Мне поступали предложения бросить Поветкина

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что ему поступали предложения перестать заниматься защитой прав российского боксера Александра Поветкина, но он отказался.

«На суд требуется время, мы ждем. Для меня это не бизнес. Я к этому спокойно отношусь, моя задача - защищать Сашу, чем я и занимаюсь. Экономически это нецелесообразно, и любой промоутер, который зарабатывает на этом, бросил бы Сашу. Я этого не делаю, у нас дружеские отношения, это не вопрос денег, поэтому та сторона просчиталась, считая, что я брошу Сашу. Причем поступали предложения бросить Поветкина, а они будут по другим помогать. На что были грубо посланы российским отборным матом. Кто предлагал, я не могу сказать», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».

В мае 2016 года перед боем с американцем Деонтеем Уайлдером проба россиянина показала наличие в организме следов мельдония. В декабре перед поединком с канадцем Бермейном Стиверном другая допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин. WBC в марте 2017 года отстранил боксера на неопределенный срок по итогам декабрьской ситуации. В настоящее время в Нью-Йорке проходит судебное разбирательство между сторонами Поветкина и Уайлдера. В феврале присяжные вынесли вердикт, что российский боксер принимал мельдоний после того, как этот препарат был запрещен, после чего была подана апелляция.

Напомним, 1 июля в Москве состоится поединок Александра Поветкина с украинцем Андреем Руденко (31-2, 19 КО).
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