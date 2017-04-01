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Ковалев: Тренер Уорда предложил с ним поработать, это интересное предложение

Ковалев: Тренер Уорда предложил с ним поработать, это интересное предложение

После поражения в матче-реванше от американца Андрэ Уорда (32-0, 16 КО) экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (30-2-1, 26 КО) принял решение сменить тренера. До настоящего момента с россиянином работал американец Джон Дэвид Джекcон.

Самый неожиданный кандидат на должность нового тренера – Вирджил Хантер, тренер Андрэ Уорда.

«Тренер Уорда предложил с ним поработать, это интересное предложение, - сказал Ковалев. - Я попросил менеджера выяснить, насколько все это правда и на каких условиях, будет ли Уорд оставаться в своем весе, поскольку я слышал, что он хочет «подняться». Если один тренер будет и у меня, и у него, и мы останемся в одной категории, то это не имеет смысла. Но то, что мне нужен тренер, я для себя это решил.

Мне нужен новый специалист, поскольку на своем багаже я дошел до этого уровня. И чтобы перепрыгнуть уровень бокса Уорда, мне нужна помощь профессионала. Дальше уже самому сложно».

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По материалам: ТАСС
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