Поветкин считает Руденко опытным и техничным боксером

Сегодня, 14:37 0 | Единоборства / Бокс

Экс-чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин (31-1, 23 КО) заявил на пресс-конференции, что поединок с украинцем Андреем Руденко (31-2, 19 КО) будет интересным.



«Андрей - хороший и опытный боксер, достаточно техничный, поэтому бой будет интересный», - - сказал Поветкин.



Руденко, в свою очередь, отметил: «В Москве меня встретили хорошо, мне все нравится. Александр - крепкий боец, постараюсь, чтобы бой всем понравился.

Я достаточно хорошо знаю Александра, это очень сильный боксер. Если же говорить о его главных поединках, то у Поветкина был тяжелый бой с



Поединок Поветкин – Руденко состоится 1 июля в Москве. На кону будут стоять титулы WBO International и WBA International в супертяжелом весе.



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Экс-чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин(31-1, 23 КО) заявил на пресс-конференции, что поединок с украинцем(31-2, 19 КО) будет интересным.«Андрей - хороший и опытный боксер, достаточно техничный, поэтому бой будет интересный», - - сказал Поветкин.Руденко, в свою очередь, отметил: «В Москве меня встретили хорошо, мне все нравится. Александр - крепкий боец, постараюсь, чтобы бой всем понравился.Я достаточно хорошо знаю Александра, это очень сильный боксер. Если же говорить о его главных поединках, то у Поветкина был тяжелый бой с Владимиром Кличко . Я смотрел его, и Александру было действительно трудно. Я не готов сейчас рассказать о том, какой у меня будет тактический план на бой - вы все увидите на ринге».Поединок Поветкин – Руденко состоится 1 июля в Москве. На кону будут стоять титулы WBO International и WBA International в супертяжелом весе.