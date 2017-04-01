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Поветкин считает Руденко опытным и техничным боксером
Поветкин считает Руденко опытным и техничным боксеромЭкс-чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин (31-1, 23 КО) заявил на пресс-конференции, что поединок с украинцем Андреем Руденко (31-2, 19 КО)  будет интересным.

«Андрей - хороший и опытный боксер, достаточно техничный, поэтому бой будет интересный», -  - сказал Поветкин.

Руденко, в свою очередь, отметил: «В Москве меня встретили хорошо, мне все нравится. Александр - крепкий боец, постараюсь, чтобы бой всем понравился.
Я достаточно хорошо знаю Александра, это очень сильный боксер. Если же говорить о его главных поединках, то у Поветкина был тяжелый бой с Владимиром Кличко. Я смотрел его, и Александру было действительно трудно. Я не готов сейчас рассказать о том, какой у меня будет тактический план на бой - вы все увидите на ринге».

Поединок Поветкин – Руденко состоится 1 июля в Москве. На кону будут стоять титулы WBO International и WBA International в супертяжелом весе.

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По материалам: Р-Спорт
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