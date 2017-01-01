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Эгис Климас: Никто не хочет драться с Ломаченко

Эгис Климас: Никто не хочет драться с Ломаченко

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко (8-1, 6 КО), заявил, что не знает, с кем его клиент проведёт следующий бой, но уверен, что очередной выход украинца в ринг состоится в августе.

«Знаю, что мы проведём бой в августе, но не знаю точную дату, — приводит слова Климаса BoxingScene. - Мы продолжаем подготовку к августу. Думаю, Салидо просто не хочет второго боя с Ломаченко. Слышал, ему предложили хорошие деньги. Не знаю, может, кто-то даст вам ответ по поводу боя с Салидо.

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Что касается других возможных соперников, то, поймите, нельзя получить сразу чемпионов. Каждый промоутер бережёт своего чемпиона. Никто не хочет драться с Ломаченко. Но есть и такие люди, как, например, Уолтерс или Соса, которые думают, что могут что-то противопоставить Василию. Как бы то ни было, в Top Rank сказали, чтобы мы не переживали и готовились к августу».
По материалам: Чемпионат.com
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