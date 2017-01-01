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Сборная Украины по боксу победила в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Харькове

Сборная Украины по боксу победила в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Харькове

Вчера, 24 июня, в Харькове завершился 42-й чемпионат Европы по боксу среди мужчин. Было разыграно 10 комплектов наград.

Сборная Украины победила в общекомандном зачете, завоевав шесть медалей – три золотых, одну серебряную и две бронзовые. Второе место заняла команда России (2-2-1), третьими стали англичане (1-6-1), четвертыми – ирландцы (1-0-2), пятыми – болгары, армяне и немцы (по 1-0-0).

По общему числу наград первые – англичане (8), вторые – украинцы (6), третьи – россияне (5).

Юрий Шестак (до 60 кг) стал чемпионом Европы, одержав в финале победу над россиянином Габилом Мамедовым со счетом 4:1 (28:29, 29:28, 30:27, 29:28, 29:28).

Александр Хижняк (до 75 кг) завоевал золото, победив единогласным решением судей Камрана Шахсуварлы из Азербайджана – 5:0 (30:25, 30:25, 30:26, 30:24, 30:26).

Максим Выхрист стал сильнейшим в Европе в весовой категории свыше 91 кг, одержав уверенную победу над англичанином Фрэзером Кларком – 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 29:28).  

Николай Буценко ( до 56 кг)  завоевал серебряную медаль, уступив в финале англичанину Питеру Макгрейлу  - 2:3 (*28:28, 27:29, *28:28, 27:29, *28:28)

Бронзовыми призерами стали, уступив своим соперникам в полуфинальных поединках Дмитрий Замотаев (до 52 кг) и Евгений Барабанов (до 69 кг).

На стадии 1/16 выбыл из борьбы Мгер Оганисян (до 64 кг), в 1/8 финала – Владимир Скрипка (до 81 кг), в четвертьфинале - Назар Куротчин (до 49 кг) и Рамазан Муслимов (до 91 кг).

Напомним, что этот турнир является отборочным к чемпионату мира 2017 года, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.
Обладателями лицензий стали украинские боксеры, которые дошли до ¼ финала чемпионата Европы-2017: Назар Куротчин (до 49 кг), Рамазан Муслимов (до 91 кг), а также победители и призеры.

Бокс. Чемпионат Европы. Харьков (Украина), 24 июня
Мужчины
До 49 кг
1. Василий Егоров (Россия)
2. Джалал Яфаи (Англия)
3. Евгений Кармильчик (Беларусь) и Самуэль Кармона Эредия (Испания)

До 52 кг
1. Даниэль Асенов (Болгария)
2. Нил Дин Фаррелл (Англия)
3. Дмитрий Замотаев (Украина) и Брендан Ирвайн (Ирландия)

До 56 кг
1. Петер Макгрейл (Англия)
2. Николай Буценко (Украина)
3. Хосе Бротонс (Испания) и Курт Уолкер (Ирландия)

До 60 кг
1. Юрий Шестак (Украина)
2. Габил Мамедов (Россия)
3. Калум Френч (Англия) и Павел Ищенко (Израиль)

До 64 кг
1. Оганес Бочков (Армения)
2. Люк Маккормак (Англия)
3. Матеуш Польски (Польша) и Эвальдас Петраускас (Литва)

До 69 кг
 1. Абас Барау (Германия)
2. Пэт Маккормак (Англия)
3. Евгений Барабанов (Украина) и Василий Белоус (Молдова)

До 75 кг
1. Александр Хижняк (Украина)
2. Камран Шахсуварли (Азербайджан)
3. Сальваторе Кавалларо (Италия) и Золтан Гарча (Венгрия)

До 81 кг
1. Джозеф Уорд (Ирландия)
2. Муслим Гаджимагомедов (Россия)
3. Валентино Манфредония (Италия) и Дамир Плантич (Хорватия)

До 91 кг
1. Евгений Тищенко (Россия)
2. Шиван Кларк (Англия)
3. Поль Омба Бионголо (Франция) и Рой Корвинг (Голландия)

Свыше 91 кг
1. Максим Выхрист (Украина)
2. Фрэзер Кларк (Англия)
3. Максим Бабанин (Россия) и Джамили-Дини Абуду-Моиндзе (Франция)
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