Сборная Украины по боксу победила в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Харькове

Бокс. Чемпионат Европы. Харьков (Украина), 24 июня

Вчера, 24 июня, в Харькове завершился 42-й чемпионат Европы по боксу среди мужчин. Было разыграно 10 комплектов наград.Сборная Украины победила в общекомандном зачете, завоевав шесть медалей – три золотых, одну серебряную и две бронзовые. Второе место заняла команда России (2-2-1), третьими стали англичане (1-6-1), четвертыми – ирландцы (1-0-2), пятыми – болгары, армяне и немцы (по 1-0-0).По общему числу наград первые – англичане (8), вторые – украинцы (6), третьи – россияне (5).(до 60 кг) стал чемпионом Европы, одержав в финале победу над россиянином Габилом Мамедовым со счетом 4:1 (28:29, 29:28, 30:27, 29:28, 29:28).(до 75 кг) завоевал золото, победив единогласным решением судей Камрана Шахсуварлы из Азербайджана – 5:0 (30:25, 30:25, 30:26, 30:24, 30:26).стал сильнейшим в Европе в весовой категории свыше 91 кг, одержав уверенную победу над англичанином Фрэзером Кларком – 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 29:28).( до 56 кг) завоевал серебряную медаль, уступив в финале англичанину Питеру Макгрейлу - 2:3 (*28:28, 27:29, *28:28, 27:29, *28:28)Бронзовыми призерами стали, уступив своим соперникам в полуфинальных поединках(до 52 кг) и(до 69 кг).На стадии 1/16 выбыл из борьбы Мгер Оганисян (до 64 кг), в 1/8 финала – Владимир Скрипка (до 81 кг), в четвертьфинале - Назар Куротчин (до 49 кг) и Рамазан Муслимов (до 91 кг).Напомним, что этот турнир является отборочным к чемпионату мира 2017 года, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.Обладателями лицензий стали украинские боксеры, которые дошли до ¼ финала чемпионата Европы-2017: Назар Куротчин (до 49 кг), Рамазан Муслимов (до 91 кг), а также победители и призеры.1. Василий Егоров (Россия)2. Джалал Яфаи (Англия)3. Евгений Кармильчик (Беларусь) и Самуэль Кармона Эредия (Испания)1. Даниэль Асенов (Болгария)2. Нил Дин Фаррелл (Англия)3.и Брендан Ирвайн (Ирландия)1. Петер Макгрейл (Англия)3. Хосе Бротонс (Испания) и Курт Уолкер (Ирландия)2. Габил Мамедов (Россия)3. Калум Френч (Англия) и Павел Ищенко (Израиль)1. Оганес Бочков (Армения)2. Люк Маккормак (Англия)3. Матеуш Польски (Польша) и Эвальдас Петраускас (Литва)1. Абас Барау (Германия)2. Пэт Маккормак (Англия)и Василий Белоус (Молдова)2. Камран Шахсуварли (Азербайджан)3. Сальваторе Кавалларо (Италия) и Золтан Гарча (Венгрия)1. Джозеф Уорд (Ирландия)2. Муслим Гаджимагомедов (Россия)3. Валентино Манфредония (Италия) и Дамир Плантич (Хорватия)1. Евгений Тищенко (Россия)2. Шиван Кларк (Англия)3. Поль Омба Бионголо (Франция) и Рой Корвинг (Голландия)2. Фрэзер Кларк (Англия)3. Максим Бабанин (Россия) и Джамили-Дини Абуду-Моиндзе (Франция)