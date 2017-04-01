Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли

Вчера, 23 июня, в Харькове на чемпионате Европы по боксу среди мужчин в вечерней сессии прошли полуфинальные бои в пяти весовых категориях. Украинские боксеры были представлены в четырех категориях.(до 60 кг) одолел раздельным решением судей англичанина Каллума Френча (3:2) и в финале сразится с россиянином Габилом Мамедовым.(свыше 91 кг) стал финалистом после победы над россиянином Максимом Бабаниным (4:1). В финале украинцу будет противостоять англичанин Фрэзер Кларк.(до 52 кг) проиграл единогласным решением судей болгарину Даниэлю Асенову (0:5). В финале соперником болгарина будет Дин Фаррелл из Англии.(до 69 кг) также не смог пробиться в финал, проиграв представителю Англии Пэту Маккормэку (0:5). Соперником англичанина в поединке за золото станет немец Абасс Барау.Напомним в дневной сессии свои бои выиграли и вышли в финал оба украинца - Александр Хижняк (до 75) и Николай Буценко (до 56 кг).Отметим, что ранее в составе сборной Украины завершили выступление четыре боксера. На стадии 1/16 выбыл из борьбы Мгер Оганисян (до 64 кг), в 1/8 финала – Владимир Скрипка (до 81 кг), в четвертьфинале - Назар Куротчин (до 49 кг) и Рамазан Муслимов (до 91 кг).Финальные поединки во всех десяти весовых категориях пройдут в субботу 24 июня.