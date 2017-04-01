На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли
Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли Вчера, 23 июня, в Харькове на чемпионате Европы по боксу среди мужчин в вечерней сессии прошли полуфинальные бои в пяти весовых категориях. Украинские боксеры были представлены в четырех категориях.

Юрий Шестак (до 60 кг) одолел раздельным решением судей англичанина Каллума Френча (3:2) и в финале сразится с россиянином Габилом Мамедовым.

Виктор Выхрист (свыше 91 кг) стал финалистом после победы над россиянином Максимом Бабаниным (4:1). В финале украинцу будет противостоять англичанин Фрэзер Кларк.

Дмитрий Замотаев (до 52 кг) проиграл единогласным решением судей болгарину Даниэлю Асенову (0:5). В финале соперником болгарина будет Дин Фаррелл из Англии.

Евгений Барабанов (до 69 кг) также не смог пробиться в финал, проиграв представителю Англии Пэту Маккормэку (0:5). Соперником англичанина в поединке за золото станет немец Абасс Барау.

Напомним в дневной сессии свои бои выиграли и вышли в финал оба украинца - Александр Хижняк (до 75) и Николай Буценко (до 56 кг).

Отметим, что ранее в составе сборной Украины завершили выступление четыре боксера. На стадии 1/16 выбыл из борьбы Мгер Оганисян (до 64 кг), в 1/8 финала – Владимир Скрипка (до 81 кг), в четвертьфинале - Назар Куротчин (до 49 кг) и Рамазан Муслимов (до 91 кг).

Финальные поединки во всех десяти весовых категориях пройдут в субботу 24 июня.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Замотаев, Шестак, Барабанов и Выхрист – в полуфинале ЧЕ по боксу (+Видео)
Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)
Буценко, Хижняк, Муслимов и Шестак вышли в четвертьфинал ЧЕ по боксу (+Видео)
Результаты финалов и призеры чемпионата Украины по боксу среди мужчин
Александр Хижняк стартовал с победы на чемпионате Европы в Харькове (+Видео)
Объявлен состав сборной Украины на чемпионат Европы по боксу в Харькове
Буценко и Хижняк вышли в полуфинал ЧЕ по боксу, Куротчин и Муслимов выбыли из борьбы (+Видео)
Куротчин, Замотаев, Барабанов и Выхрист вышли в ¼ финала ЧЕ по боксу
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли
Эдди Хирн: Внутренний голос подсказывает, что матч-реванш между Джошуа и Кличко состоится
Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)
Николай Буценко вышелв финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)
Мексиканский боксер застрелен после тренировки
Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли
Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)
Николай Буценко вышелв финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)
Александр Поветкин vs Андрей Руденко: промо-видео
Женский Евробаскет-2017. Определились все полуфиналисты (Видео)

Последние новости спорта

08:19 Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли 108 | Бокс / Видео

18:28 Эдди Хирн: Внутренний голос подсказывает, что матч-реванш между Джошуа и Кличко состоится 303 | Бокс

17:50 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Ферстаппен – лучший во второй сессии свободных заездов 160 | Формула-1

17:21 Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео) 450 | Бокс / Видео

16:33 Николай Буценко вышелв финал чемпионата Европы по боксу (+Видео) 246 | Бокс / Видео

15:53 Магдалена Нойнер Быть легендой в 30 лет – это что-то особенное 247 | Биатлон

15:39 Мексиканский боксер застрелен после тренировки 157 | Бокс

15:08 Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 закрыт 255 | Хоккей

14:28 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Ферстаппен – лучший в первой сессии свободных заездов 207 | Формула-1

14:01 Игровую майку Майкла Джордана продали за 274 тысячи долларов 195 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)

Николай Буценко вышелв финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)

Александр Поветкин vs Андрей Руденко: промо-видео

Женский Евробаскет-2017. Определились все полуфиналисты (Видео)

Замотаев, Шестак, Барабанов и Выхрист – в полуфинале ЧЕ по боксу (+Видео)

Буценко и Хижняк вышли в полуфинал ЧЕ по боксу, Куротчин и Муслимов выбыли из борьбы (+Видео)





Топ-новости недели

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 – бронзовый призер Кубка мира
Салидо согласился на реванш с Ломаченко
Андрей Говоров занял два призовых места на этапе «Маре Нострум» во Франции
Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве
Кваша и Колодий – серебряные призеры ЧЕ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (336)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги