Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)

Сегодня, 17:21 87 | Бокс / Видео





Украинец Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг в поединке против итальянца Сальваторе Кавальяро, полностью доминировал в ринге и одержал победу единогласным решением судей (5:0).



Украинец уже обеспечил себе, как минимум, серебряную медаль, а за золото европейского первенства выйдет в ринг против Камрана Шахсуварлы из Азербайджана.



Напомним, немногим ранее в финал вышел



В вечерней сессии полуфинальные бои проведут Дмитрий Замотаев (до 52 кг), Юрий Шестак (до 60 кг), Евгений Барабанов (до 69 кг) и Виктор Выхрист (свыше 91 кг).



Напомним, что в составе сборной Украины четыре боксера завершили выступление. На стадии 1/16 выбыл из борьбы Мгер Оганисян (до 64 кг), в 1/8 финала – Владимир Скрипка (до 81 кг), в четвертьфинале - Назар Куротчин (до 49 кг) и Рамазан Муслимов (до 91 кг).

Сегодня, 23 июня, в Харькове на чемпионате Европы по боксу среди мужчин проходят полуфинальные бои.Украинец, выступающий в весовой категории до 75 кг в поединке против итальянца Сальваторе Кавальяро, полностью доминировал в ринге и одержал победу единогласным решением судей (5:0).Украинец уже обеспечил себе, как минимум, серебряную медаль, а за золото европейского первенства выйдет в ринг против Камрана Шахсуварлы из Азербайджана.Напомним, немногим ранее в финал вышел Николай Буценко (до 56 кг).В вечерней сессии полуфинальные бои проведут Дмитрий Замотаев (до 52 кг), Юрий Шестак (до 60 кг), Евгений Барабанов (до 69 кг) и Виктор Выхрист (свыше 91 кг).Напомним, что в составе сборной Украины четыре боксера завершили выступление. На стадии 1/16 выбыл из борьбы Мгер Оганисян (до 64 кг), в 1/8 финала – Владимир Скрипка (до 81 кг), в четвертьфинале - Назар Куротчин (до 49 кг) и Рамазан Муслимов (до 91 кг).