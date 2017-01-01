Николай Буценко вышелв финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)

Сегодня, 16:33 5 | Бокс / Видео

Сегодня, 23 июня, в Харькове на чемпионате Европы по боксу среди мужчин проходят полуфинальные бои.



В дневной сессии первым из украинцев в ринг вышел Николацй Буценко, выступающий в весовой категории до 56 кг. Своего соперника Курта Уокера из Ирландии украинец победил единогласным решением (5:0).



Украинец вышел в финал и, как минимум, обеспечил себе серебряную медаль.



За золото европейского первенства Буценко будет сражаться с англичанином Питером Макгрейлом.





