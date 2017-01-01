Мексиканский боксер застрелен после тренировки

Мексиканский боксер суперсреднего веса Улисес Уэто Элисальде был застрелен на выходе из спортзала в Мехико. 33-летний Элисальде направлялся домой после тренировки, но стал жертвой нападения двух людей в масках, подъехавших на мотоцикле. Всего боксер получил 10 пулевых ранений. Из них 4 пули пришлись в шею и 2 в лицо. По словам очевидцев, нападавшие использовали глушители. Когда приехала «Скорая», помочь боксеру было уже невозможно.Представители местной полиции считают, что преступление связанно с деятельностью местных банд, но не знают, почему именно Элисальде стал объектом нападения.На профессиональном ринге Улисес провел два боя и оба проиграл. Зал, рядом с которым было совершено преступление, принадлежит выдающему мексиканскому боксеру Марко Антонио Баррере. Помимо самого Барреры, там тренировались такие боксеры, как Хорхе Арсе, Хулио Сезар Чавес мл., Хорхе Линарес, Эдгар Соса и другие.