На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Мексиканский боксер застрелен после тренировки
Мексиканский боксер застрелен после тренировки. Фото BoxingsceneМексиканский боксер суперсреднего веса Улисес Уэто Элисальде был застрелен на выходе из спортзала в Мехико. 33-летний Элисальде направлялся домой после тренировки, но стал жертвой нападения двух людей в масках, подъехавших на мотоцикле. Всего боксер получил 10 пулевых ранений. Из них 4 пули пришлись в шею и 2 в лицо. По словам очевидцев, нападавшие использовали глушители. Когда приехала «Скорая», помочь боксеру было уже невозможно.

Представители местной полиции считают, что преступление связанно с деятельностью местных банд, но не знают, почему именно Элисальде стал объектом нападения.

На профессиональном ринге Улисес провел два боя и оба проиграл. Зал, рядом с которым было совершено преступление, принадлежит выдающему мексиканскому боксеру Марко Антонио Баррере. Помимо самого Барреры, там тренировались такие боксеры, как Хорхе Арсе, Хулио Сезар Чавес мл., Хорхе Линарес, Эдгар Соса и другие.

По материалам: Sports.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

В Атланте застрелен бывший чемпион мира О'Нил Белл
Боксер умер после нокаута
В Пуэрто-Рико Застрелен 22-летний боксер
Мексиканский боксер умер через два дня после нокаута
В ЮАР женщина-боксер скончалась из-за полученной на ринге травмы
Аргентинский волейболист погиб от пули уличного налетчика
Барриоса не пустили на бой с Моралесом, в связи с обвинением в убийстве
Мексиканский боксер умер после поражения нокаутом
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Эдди Хирн: Внутренний голос подсказывает, что матч-реванш между Джошуа и Кличко состоится
Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)
Николай Буценко вышелв финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)
Мексиканский боксер застрелен после тренировки
Александр Поветкин vs Андрей Руденко: промо-видео

Последние новости спорта

18:28 Эдди Хирн: Внутренний голос подсказывает, что матч-реванш между Джошуа и Кличко состоится 54 | Бокс

17:50 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Ферстаппен – лучший во второй сессии свободных заездов 60 | Формула-1

17:21 Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео) 131 | Бокс / Видео

16:33 Николай Буценко вышелв финал чемпионата Европы по боксу (+Видео) 101 | Бокс / Видео

15:53 Магдалена Нойнер Быть легендой в 30 лет – это что-то особенное 123 | Биатлон

15:39 Мексиканский боксер застрелен после тренировки 98 | Бокс

15:08 Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 закрыт 134 | Хоккей

14:28 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Ферстаппен – лучший в первой сессии свободных заездов 128 | Формула-1

14:01 Игровую майку Майкла Джордана продали за 274 тысячи долларов 120 | Баскетбол

13:43 Себастьян Феттель: С контрактом надо определиться до 31 декабря 134 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)

Николай Буценко вышелв финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)

Александр Поветкин vs Андрей Руденко: промо-видео

Женский Евробаскет-2017. Определились все полуфиналисты (Видео)

Замотаев, Шестак, Барабанов и Выхрист – в полуфинале ЧЕ по боксу (+Видео)

Буценко и Хижняк вышли в полуфинал ЧЕ по боксу, Куротчин и Муслимов выбыли из борьбы (+Видео)

Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Словакия (Видео)





Топ-новости недели

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 – бронзовый призер Кубка мира
Салидо согласился на реванш с Ломаченко
Андрей Говоров занял два призовых места на этапе «Маре Нострум» во Франции
Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве
Кваша и Колодий – серебряные призеры ЧЕ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (334)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги