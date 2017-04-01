Александр Поветкин vs Андрей Руденко: промо-видео

Сегодня, 11:45 0 | Бокс / Видео

1 июля в Москве состоится поединок между россиянином Александром Поветкиным (31-1, 23 КО) и украинцем Андреем Руденко (31-2, 19 КО) за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).



Александр Поветкин vs Андрей Руденко. Промо-видео:



