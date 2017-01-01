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Тренер: Ковалев — высокомерный упрямец, его сложно готовить
Абель Санчес Бывший тренер Сергея Ковалёва (30-2-1, 26 КО) не удивлён, что российский полутяжеловес, вероятно, не очень ладит с нынешним его коучем Джоном Дэвидом Джексоном, и вполне может разойтись с ним после двух поражений Андре Уорду (32-0, 16 КО). подряд. Об этом Абель Санчес рассказал BoxingScene.

«За полтора года, что я с ним работал, понял, что он — очень упрямый парень, который считает, что и сам всё знает. Ему было сложно понять, что опытному коучу со стороны видно какие-то моменты, которые нужно делать. Ему стоило труда уразуметь, что есть рядом те, кто может помочь», — вспоминает Абель.

Характер челябинца стал причиной того, что в итоге их дорожки с Санчесом, ранее тренировавшим Терри Норриса, а ныне — Геннадия Головкина, разошлись.

«Я попросил его уйти, потому что он хотел делать всё по-другому, не так, как хотел я, — рассказал тренер. — Во всём остальном мы ладили, он очень хороший боец. Сергей у меня в зале развился в бойца, который мне про душе, но мне здесь не нужен высокомерный "сделаю-так-как-сам-захочу"-боксёр, чтобы портить остальных ребят.

Это его единственное слабое место. Если бы он был в правильной форме под реванш с крутым Уордом, то, не сомневаюсь, победил бы его. Но самостоятельно это сделать невозможно», — считает Санчес.
По материалам: vringe.com
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