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Президент WBC: Мы поддерживаем объединительный бой Джоуша и Уайлдера

Президент WBC: Мы поддерживаем объединительный бой Джоуша и Уайлдера

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что WBC поддержит объединительный бой между обладателем титула по версии организации в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером (38-0, 37 КО) и  чемпионом мира WBA/ IBF/IBO британцем Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), если оба боксера решат проводить такой поединок.  Если же англичанин получит от Владимира Кличко согласие на матч-реванш, то Уайлдер встретится с победителем возможного боя.

Об этом Сулейман сообщил в комментарии ESPN, заявив, что боксерский мир нуждается в больших объединительных боях. Правда, по словам президента WBC, Уайлдеру, который на прошлой неделе был задержан за хранение марихуаны и отпущен под залог в 1 000 долларов, предстоит провести обязательную защиту против Бермейна Стиверна.
 
«Считаю необходимым получить как можно больше объединительных поединков. Сейчас в профессиональном боксе так много чемпионов, что у лучшего из них могут закончиться соперники. Организация боя между Уайлдером и Джошуа —  наша обязанность. Думаю, весь мир ждет этой битвы, и я не вижу, чтобы кто-то мог их победить. Да, у Уайлдера есть обязательная защита, мы изучаем этот вопрос, когда думаем о бое с Джошуа.  Мы сделаем все для возможного боя. Если оба бойца будут доступны для объединения, мы в полной мере поддержим его организацию».
По материалам: klitschko-brothers
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