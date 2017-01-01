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Головкин не исключает, что завершит карьеру после боя с Альваресом

Головкин не исключает, что завершит карьеру после боя с Альваресом

Обладатель титулов IBF/ IBO/ WBC/WBA Super,  в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) допускает, что предстоящий мегафайт с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49-1-1, 34 КО) может поставить точку в его карьере. Геннадий отметил, что превосходно себя чувствует, но при этом отдаёт отчёт, представителем какого спорта является.

«Возможно, после боя с Канело я завершу карьеру, — приводит слова Головкина Boxingscene. — А может и не завершу. Чувствую-то я себя очень хорошо. Мне уже 35 лет, но ощущаю я себя на все 25. С другой стороны, это бокс, а не футбол. Это не игра, это бой. Каждый поединок очень непрост».

Поединок Головкин-Альварес запланирован на 16 сентября в Лас-Вегасе (США).
По материалам: vringe.com
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