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Замотаев, Шестак, Барабанов и Выхрист – в полуфинале ЧЕ по боксу (+Видео)
Дмитрий ЗамотаевВчера, 21 июня, в Харькове на 42-м чемпионате Европы по боксу-2017 среди мужчин проходили четвертьфинальные  поединки.

В вечерней сессии все четыре украинца успешно прошли в полуфинал..
 
Дмитрий Замотаев (до 52 кг) победил Давида Алавердяна из Израиля раздельным решением судей (4:1). В полуфинале соперником украинца будет болгарин Даниэль Асенов. Вторую путевку в финал турнира разыграют англичанин Дин Фаррелл и ирландец Брэндан Ирвайн.

Юрий Шестак (до 60 кг) одолел француза Софьена Умиха раздельным решением судей (3:2) и за выход в финал турнира поспорит с англичанином Каллумом Френчем. Второй полуфинальной парой в этой весовой категории стали Павел Ищенко из Израиля и россиянин Габил Мамедов.

Евгений Барабанов (до 69 кг) сломил сопротивление азербайджанца Парвиза Багирова, победив его раздельным решением судей (3:0). За выход в финальную стадию турнира Барабанов сразиться с Пэтом Маккормэком из Англии.
Во втором полуфинале будут драться Василий Белоус из Молдовы и немец Абасс Барау.

Виктор Выхрист (свыше 91 кг) уверенную победил румына Михая Нистора. По итогам боя все судьи отдали победу украинцу (5:0). За выход в финал соперником украинца будет россиянин Максим Бабанин. За вторую путевку в финал соревнований будут боксировать Джамили-Дини Абуду-Мойндзе из Франции и англичанин Фрэзер Кларк.

Напомним, в дневной сессии из четырех украинцев двое прошли в полуфинал – Николай Буценко (до 56 кг) и Александр Хижняк (до 75 кг).

Отметим, что в составе сборной Украины четыре боксера завершили выступление. На стадии 1/16 выбыл из борьбы Мгер Оганисян (до 64 кг), в 1/8 финала – Владимир Скрипка (до 81 кг), в четвертьфинале - Назар Куротчин (до 49 кг) и Рамазан Муслимов (до 91 кг).  

Все полуфинальные поединки состоятся в пятницу, 23 июня.
Дневная сессия:
До 56 кг. Николай Буценко - Курт Энтони Джеймс Уолкер (Ирландия)
До 75 кг. Александр Хижняк - Сальваторе Кавальяро (Италия)

Вечерняя сессия:
До 52 кг. Дмитрий Замотаев - Даниэль Асенов (Болгария)
До 60 кг. Юрий Шестак - Каллум Френч (Англия)
До 69 кг. Евгений Барабанов - Пэт Маккормэк (Англия)
Свыше 91 кг. Виктор Выхрист - Максим Бабанин (Россия)





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