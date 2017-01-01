На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Буценко и Хижняк вышли в полуфинал ЧЕ по боксу, Куротчин и Муслимов выбыли из борьбы (+Видео)
Николай Буценко (слева), Ли Макгрегор (Шотландия)Сегодня, 21 июня, в Харькове на 42-м чемпионате Европы по боксу-2017 среди мужчин проходят четвертьфинальные  поединки.

В дневной сессии из четырех украинцев двое прошли в полуфинал.
 
Николай Буценко, выступающий в весовой категории до 56 кг, вышел в полуфинал после победы над  Ли Макгрегором из Шотландии (5:0).
В полуфинале соперником украинца будет Курт Энтони Джеймс Уолкер.
Во втором полуфинале будут боксировать Питер Макгрейл (Англия) и Хосе Кильес (Испания).

Александр Хижняк (до 75 кг) вышел в полуфинал, одержав победу единогласным решением судей (5:0) над действующим чемпионом Европы россиянином Петром Хамуковым.
За выход в финал турнира украинец поспорит с итальянцем Сальваторе Кавальяро.
Второй полуфинальной парой стали Золтан Харча (Венгрия) и Камран Шахсуварлы (Азербайджан).
 
Назар Куротчин (до 49 кг) не пробился в полуфинал, проиграв россиянину Василию Егорову. Во втором раунде украинец побывал в нокдауне. В итоге россиянин победил единогласным решением судей (5:0).
В полуфинале Егоров будет боксировать с белорусом Евгением Кармильчуком.
За выход в финал в этой категории также будут драться Галал Яфай (Англия) - Самуэль Кармона (Испания).

Рамазан Муслимов (до 91 кг) завершил выступление, уступив французу Полю  Бионголо раздельным решением судей (2:3).
Соперником Бионголо в полуфинале будет россиянин Евгений Тищенко.
Вторую путевку в финал разыграют Рой Корвиг (Нидерланды) – Чивен Кларк (Англия).

Отметим, что в составе сборной Украины уже четыре боксера завершили выступление. Ранее на стадии 1/16 выбыл из борьбы Мгер Оганисян (до 64 кг), в 1/8 финала – Владимир Скрипка (до 81 кг).  



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Буценко, Хижняк, Муслимов и Шестак вышли в четвертьфинал ЧЕ по боксу (+Видео)
Александр Хижняк стартовал с победы на чемпионате Европы в Харькове (+Видео)
Четыре украинца из пяти вышли в ¼ финала ЧЕ по боксу в Болгарии
ЧЕ по боксу. Николай Буценко вышел в финал в категории до 56 кг
ЧЕ по боксу. Хитров и Буценко – в полуфинале, Кудряков выбыл из борьбы
ЧЕ по боксу. Пояцика – в полуфинале, Плевако завершил выступление
Куротчин, Замотаев, Барабанов и Выхрист вышли в ¼ финала ЧЕ по боксу
Объявлен состав сборной Украины на чемпионат Европы по боксу в Харькове
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Буценко и Хижняк вышли в полуфинал ЧЕ по боксу, Куротчин и Муслимов выбыли из борьбы (+Видео)
Усик, вероятнее всего, выступит во Всемирной боксерской суперсерии
Фьюри ответил Джошуа: Посмотрим, кто из нас скучный, когда ты встретишься со мной
Салидо согласился на реванш с Ломаченко
Буценко, Хижняк, Муслимов и Шестак вышли в четвертьфинал ЧЕ по боксу (+Видео)
Буценко и Хижняк вышли в полуфинал ЧЕ по боксу, Куротчин и Муслимов выбыли из борьбы (+Видео)
Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Словакия (Видео)
Буценко, Хижняк, Муслимов и Шестак вышли в четвертьфинал ЧЕ по боксу (+Видео)
Бирмингем. Лучшие моменты матча Свитолина – Уотсон (Видео)
Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Венгрия (Видео)

Последние новости спорта

18:41 Буценко и Хижняк вышли в полуфинал ЧЕ по боксу, Куротчин и Муслимов выбыли из борьбы (+Видео) 217 | Бокс / Видео

17:43 Бирмингем. Надежда Киченок и Ольга Савчук не прошли во второй круг в парном турнире 90 | Теннис

17:21 Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила в ¼ финала хозяевам чемпионата мира 148 | Баскетбол

17:01 Бирмингем. Гаврилова стала первой четвертьфиналисткой 96 | Теннис

16:22 Сайнс может заменить Алонсо в McLaren в 2018 году 162 | Формула-1

15:42 Усик, вероятнее всего, выступит во Всемирной боксерской суперсерии 130 | Бокс

15:33 Тайгера Вудса госпитализировали из-за проблем с приемом обезболивающих 150 | Другие виды спорта

14:34 Галле. Гаске обыграл Томича и стал первым четвертьфиналистом 108 | Теннис

13:31 WADA приостановило работу крупнейшей антидопинговой лаборатории США 166 | Новости спорта

12:46 Лондон. Турнир лишился первого и второго сеяных – Маррея и Вавринки 130 | Теннис

Все новости

ФОТО

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Буценко и Хижняк вышли в полуфинал ЧЕ по боксу, Куротчин и Муслимов выбыли из борьбы (+Видео)

Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Словакия (Видео)

Буценко, Хижняк, Муслимов и Шестак вышли в четвертьфинал ЧЕ по боксу (+Видео)

Бирмингем. Лучшие моменты матча Свитолина – Уотсон (Видео)

Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Венгрия (Видео)

Александр Хижняк стартовал с победы на чемпионате Европы в Харькове (+Видео)

Уорд досрочно победил Ковалева в матче-реванше (+Видео)





Топ-новости недели

Салидо согласился на реванш с Ломаченко
Андрей Говоров занял два призовых места на этапе «Маре Нострум» во Франции
Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве
Кваша и Колодий – серебряные призеры ЧЕ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина
Илья Кваша завоевал серебро, Олег Колодий бронзу на ЧЕ в прыжках с 3-метрового трамплина








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (310)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги