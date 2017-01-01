Буценко и Хижняк вышли в полуфинал ЧЕ по боксу, Куротчин и Муслимов выбыли из борьбы (+Видео)

Сегодня, 21 июня, в Харькове на 42-м чемпионате Европы по боксу-2017 среди мужчин проходят четвертьфинальные поединки.В дневной сессии из четырех украинцев двое прошли в полуфинал., выступающий в весовой категории до 56 кг, вышел в полуфинал после победы над Ли Макгрегором из Шотландии (5:0).В полуфинале соперником украинца будет Курт Энтони Джеймс Уолкер.Во втором полуфинале будут боксировать Питер Макгрейл (Англия) и Хосе Кильес (Испания).(до 75 кг) вышел в полуфинал, одержав победу единогласным решением судей (5:0) над действующим чемпионом Европы россиянином Петром Хамуковым.За выход в финал турнира украинец поспорит с итальянцем Сальваторе Кавальяро.Второй полуфинальной парой стали Золтан Харча (Венгрия) и Камран Шахсуварлы (Азербайджан).(до 49 кг) не пробился в полуфинал, проиграв россиянину Василию Егорову. Во втором раунде украинец побывал в нокдауне. В итоге россиянин победил единогласным решением судей (5:0).В полуфинале Егоров будет боксировать с белорусом Евгением Кармильчуком.За выход в финал в этой категории также будут драться Галал Яфай (Англия) - Самуэль Кармона (Испания).(до 91 кг) завершил выступление, уступив французу Полю Бионголо раздельным решением судей (2:3).Соперником Бионголо в полуфинале будет россиянин Евгений Тищенко.Вторую путевку в финал разыграют Рой Корвиг (Нидерланды) – Чивен Кларк (Англия).Отметим, что в составе сборной Украины уже четыре боксера завершили выступление. Ранее на стадии 1/16 выбыл из борьбы Мгер Оганисян (до 64 кг), в 1/8 финала – Владимир Скрипка (до 81 кг).