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Усик, вероятнее всего, выступит во Всемирной боксерской суперсерии
Усик, вероятнее всего, выступит во Всемирной боксерской суперсерииЧемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец  Александр Усик, вероятнее всего, примет участие в турнире Всемирной боксерской суперсерии, об основании которой было объявлено в марте этого года. Об этом сообщил обозреватель USA Today Марк Коппинджер.

«Том Леффлер сказал, что, скорее всего, Усик выступит на турнире WBSS. Отличные новости», — написал Коппинджер в своем «твиттере».

Всемирная боксерская суперсерия была основана немецким промоутером Калле Зауэрландом и его американским коллегой Ричардом Шафером в сотрудничестве с европейскими бизнесменами. Призовой фонд ежегодного турнира составляет $ 50 млн.
По материалам: Чемпионат.com
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