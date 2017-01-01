На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Фьюри ответил Джошуа: Посмотрим, кто из нас скучный, когда ты встретишься со мной

Фьюри ответил Джошуа: Посмотрим, кто из нас скучный, когда ты встретишься со мной

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) ответил своему соотечественнику, чемпиону мира по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), который заявил, что победа Тайсона над Владимиром Кличко была скучной.

«Посмотрим, кто из нас скучный, когда ты встретишься со мной», — приводит слова Фьюри BoxingScene. - Ты большая женщина, я видел таких людей, как ты, много раз. Ты человек, который не может себя идентифицировать, поддельный нигериец, я и то больший нигериец, чем ты.

Я буду драться с тобой под флагом Нигерии. Цыгане представляют весь мир. Что касается тебя, то Мухаммед Али назвал бы тебя дядей Томом».
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Фьюри: С Хэем не буду драться и за 200 миллионов фунтов
Фрэнк Уоррен: Пока Джошуа не победит Фьюри, он не настоящий чемпион
Тайсон Фьюри: Люди думают, что Джошуа может меня побить, я не согласен
Энтони Джошуа: Класс Кличко затмит Фьюри
Джошуа: Я пройду сквозь Тайсона Фьюри
Джошуа готов помочь Фьюри сбросить вес перед реваншем с Кличко
Тайсон Фьюри: Для бокса не нужна фигура бодибилдера
Джошуа: Фьюри сейчас даже шнурки себе завязать не сможет
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Фьюри ответил Джошуа: Посмотрим, кто из нас скучный, когда ты встретишься со мной
Салидо согласился на реванш с Ломаченко
Буценко, Хижняк, Муслимов и Шестак вышли в четвертьфинал ЧЕ по боксу (+Видео)
Головкин назвал цирковым шоу бой Мейвезера с Макгрегором
Самый дешевый билет на бой Мейвезер - Макгрегор обойдется в 2 тысячи евро

Последние новости спорта

11:59 Фьюри ответил Джошуа: Посмотрим, кто из нас скучный, когда ты встретишься со мной 31 | Бокс

11:48 Салидо согласился на реванш с Ломаченко 40 | Бокс / Главные новости спорта

11:36 Тренер женской сборной Украины по баскетболу: Накануне я предсказал такой сценарий 73 | Баскетбол

23:07 Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Словакия (Видео) 237 | Баскетбол / Видео

22:50 Женский Евробаскет-2017. Украина проиграла Словакии и не сыграет в 1/4 финала 314 | Баскетбол

22:02 Буценко, Хижняк, Муслимов и Шестак вышли в четвертьфинал ЧЕ по боксу (+Видео) 301 | Бокс / Видео

18:10 НБА. Кевин Дюрант откажется от повышения зарплаты в новом сезоне 190 | Баскетбол

17:57 Маррей пожертвует призовые, выигранные на турнире в Лондоне, жертвам пожара 239 | Теннис

17:37 Головкин назвал цирковым шоу бой Мейвезера с Макгрегором 250 | Бокс

17:14 Бирмингем. Лучшие моменты матча Свитолина – Уотсон (Видео) 260 | Теннис / Видео

Все новости

ФОТО

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Словакия (Видео)

Буценко, Хижняк, Муслимов и Шестак вышли в четвертьфинал ЧЕ по боксу (+Видео)

Бирмингем. Лучшие моменты матча Свитолина – Уотсон (Видео)

Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Венгрия (Видео)

Александр Хижняк стартовал с победы на чемпионате Европы в Харькове (+Видео)

Уорд досрочно победил Ковалева в матче-реванше (+Видео)

Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Испания (Видео)





Топ-новости недели

Салидо согласился на реванш с Ломаченко
Андрей Говоров занял два призовых места на этапе «Маре Нострум» во Франции
Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве
Кваша и Колодий – серебряные призеры ЧЕ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина
Илья Кваша завоевал серебро, Олег Колодий бронзу на ЧЕ в прыжках с 3-метрового трамплина








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (300)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги