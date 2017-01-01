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Салидо согласился на реванш с Ломаченко

Салидо согласился на реванш с Ломаченко

Контракт на реванш между действующим чемпионом мира WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) украинцем Василием Ломаченко (8-1, 6 КО) и экс-чемпионом в двух категориях мексиканцем Орландо Салидо (44-13-4, 31 КО) согласован по основным моментам и как никогда близок к подписанию. По информации журналиста LA Times, для проведения боя на 5 августа уже зарезервирована арена Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

Менеджер мексиканца Шон Гиббонс подтвердил, что стороны согласовали условия, и о поединке могут объявить уже на этой неделе.

«Салидо дал принципиальное согласие на реванш, — приводит слова Гиббонса BoxingScene. — Орландо согласился на предложенные финансовые условия, и нам осталось решить только одну вещь, с которой должна разобраться Top Rank. Мы сделали всё возможное, чтобы дать Ломаченко шанс поквитаться за единственное поражение на профиринге.

Салидо стал старше и немного больше устал, тогда как Ломаченко стал лучше, и это делает предстоящий бой интригующим. Орландо по-прежнему может рубиться всю ночь напролёт, к тому же, он больше Ломаченко. К четвергу будем обо всём знать».

Напомним, что первый бой Ломаченко и Салидо состоялся в марте 2014 года и завершился спорной победой Орландо по очкам.
По материалам: vringe.com
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