Салидо согласился на реванш с Ломаченко

Контракт на реванш между действующим чемпионом мира WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) украинцем Василием Ломаченко (8-1, 6 КО) и экс-чемпионом в двух категориях мексиканцем Орландо Салидо (44-13-4, 31 КО) согласован по основным моментам и как никогда близок к подписанию. По информации журналиста LA Times, для проведения боя на 5 августа уже зарезервирована арена Staples Center в Лос-Анджелесе (США).
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