Головкин назвал цирковым шоу бой Мейвезера с Макгрегором

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) назвал цирковым шоу бой между американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.«Это (бой) не для бойцов, это для бизнеса. Я думаю, люди понимают, что такое настоящий боксерский бой и что такое большое шоу, возможно даже забавное, похожее на цирковое представление. Все знают, что Конор не боксер. Если вы хотите смотреть шоу, то пожалуйста, если же хотите увидеть настоящий бой и вы уважаете бокс, то смотрите мой поединок с Канело (Альваресом)», - цитирует Головкина Рейтер.Бой Мейвезера-младшего и Макгрегора по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.