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Куротчин, Замотаев, Барабанов и Выхрист вышли в ¼ финала ЧЕ по боксу
Виктор Выхрист (справа) - Дин Гардинер (Ирландия)В Харькове, во дворце спорта «Локомотив»,  проходит 42-й чемпионат Европы по боксу-2017 среди мужчин. Этот турнир является отборочным к чемпионату мира 2017 года, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

19 июня, в четвертый день соревнований четыре украинских боксера вышли в четвертьфинал.

Назар Куротчин, выступающий в весовой категории до 49 кг, одержал победу над азербайджанцем Масудом Юсифзадой (4:0). В четвертьфинале украинцу предстоит провести бой против россиянина Василия Егорова.

Дмитрий Замотаев (до 52 кг) уверенно победил Даниила Платоновского из Молдовы (5:0). Следующим соперником украинца будет Давид Алавердян из Израиля.

Евгений Барабанов (до 69 кг) стал четвертьфиналистом после победы над Адемом Фетаховичем, представляющим Боснию и Герцоговину (5:0). За выход в полуфинал Барабанов будет драться с азербайджанцем Парвизом Багировым.

Виктор Выхрист (свыше 91 кг) не оставил шансов ирландцу Дину Гардинеру, победив техническим нокаутом во втором раунде. За явным преимуществом украинца рефери остановил бой. За выход в полуфинал турнира соперником Выхриста будет румын Михай Нистор.

Сегодня, 20 июня, за выход в четвертьфинал чемпионата Европы состоятся следующие бои с участием украинских боксеров:

Дневная сессия
До 56 кг. Николай Буценко (Украина) – Вячеслав Гожан (Молдова)
До 75 кг. Александр Хижняк (Украина) – Уиттакер (Англия)
До 91 кг. Рамазан Муслимов (Украина) – Даррен О’Нейл (Ирландия)

Вечерняя сессия
До 60 кг. Юрий Шестак (Украина) – Стипан Пртенжака (Хорватия)
До 81 кг. Владимир Скрипка (Украина) – Лаго Кизирия (Грузия)

Виктор Выхрист (Украина) - ТКО (RSC) 2 - Дин Гардинер (Ирландия). Видео:



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