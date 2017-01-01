Куротчин, Замотаев, Барабанов и Выхрист вышли в ¼ финала ЧЕ по боксу

В Харькове, во дворце спорта «Локомотив», проходит 42-й чемпионат Европы по боксу-2017 среди мужчин. Этот турнир является отборочным к чемпионату мира 2017 года, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.19 июня, в четвертый день соревнований четыре украинских боксера вышли в четвертьфинал., выступающий в весовой категории до 49 кг, одержал победу над азербайджанцем Масудом Юсифзадой (4:0). В четвертьфинале украинцу предстоит провести бой против россиянина Василия Егорова.(до 52 кг) уверенно победил Даниила Платоновского из Молдовы (5:0). Следующим соперником украинца будет Давид Алавердян из Израиля.(до 69 кг) стал четвертьфиналистом после победы над Адемом Фетаховичем, представляющим Боснию и Герцоговину (5:0). За выход в полуфинал Барабанов будет драться с азербайджанцем Парвизом Багировым.(свыше 91 кг) не оставил шансов ирландцу Дину Гардинеру, победив техническим нокаутом во втором раунде. За явным преимуществом украинца рефери остановил бой. За выход в полуфинал турнира соперником Выхриста будет румын Михай Нистор.Сегодня, 20 июня, за выход в четвертьфинал чемпионата Европы состоятся следующие бои с участием украинских боксеров:До 56 кг. Николай Буценко (Украина) – Вячеслав Гожан (Молдова)До 75 кг. Александр Хижняк (Украина) – Уиттакер (Англия)До 91 кг. Рамазан Муслимов (Украина) – Даррен О’Нейл (Ирландия)До 60 кг. Юрий Шестак (Украина) – Стипан Пртенжака (Хорватия)До 81 кг. Владимир Скрипка (Украина) – Лаго Кизирия (Грузия)