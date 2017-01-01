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Дрозд об остановке боя Ковалев - Уорд: Это ужасное судейское решение

Дрозд об остановке боя Ковалев - Уорд: Это ужасное судейское решение

Чемпион мира «в отпуске» по версии WBC в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд (40-1, 28 КО) прокомментировал поражение Сергея Ковалева (30-2-1, 26 КО) в матче-реванше с чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO американцем Андре Уордом (32-0, 16 КО), состоявшемся в ночь на 18 июня в Лас-Вегасе.

«Что можно сказать по прошедшему бою Ковалев — Уорд… У Сергея, конечно же, не все получалось, и сейчас у него самого много к себе вопросов, я в этом уверен. Но в целом бой был ровным, конкурентным, и российский боксер на момент остановки был точнее и результативнее, что и подтверждает статистика ударов.

Сейчас все говорят о том, правильно ли поступил рефери, когда остановил бой. На мой взгляд, это ужасное судейское решение, когда бой останавливают после трёх подряд ударов ниже пояса. Причем последний из этих ударов плотно и точно приземлился прямо в пах. Оправданий тут никаких не может быть. Что это? Банальная ошибка рефери? Что-то более неприятное и корыстное с его стороны? Не мне судить, но так бои не останавливают, это ставит под сомнение смысл боксерского соперничества в ринге и сам принцип нашего вида спорта»,- написал Дрозд на своей странице в Facebook.

Статистика ударов в матче-реванше  Андре Уорд - Сергей Ковалев 


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