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Александр Хижняк стартовал с победы на чемпионате Европы в Харькове (+Видео)
Александр Хижняк стартовал с победы на чемпионате Европы в Харькове (+Видео)В Харькове, во дворце спорта «Локомотив»,  проходит 42-й чемпионат Европы по боксу-2017 среди мужчин. Этот турнир является отборочным к чемпионату мира 2017 года, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

Украинец Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг, стартовал в 1/16 финала с победы над шведом Мариушем Гнасом. Украинец победил единогласным решением судей (5:0). За выход четвертьфинал турнира Хижняк будет драться с англичанином Бенджамином Уиттакером.

Ранее в 1/8 финала вышли Рамазан Муслимов (до 91 кг) и Евгений Барабанов (до 69 кг).
К сожалению, выбыл из борьбы Мгер Оганисян (до 64 кг), проигравший на старте англичанину Люку Маккормэку (2:3).

Сегодня, 19 июня, в ринг выйдут четыре украинца.
1/8 финала стартует Назар Куротчин (до 49 кг) против Масуда Юсифзады из Азербайджана, Дмитрий Замотаев (до 52 кг), посеянный под третьим номером, против молдованина Даниила Платоновского и Виктор Выхрист (свыше 91 кг) против ирландца Дина Томаса Гардинера.

Второй бой проведет Евгений Барабанов (до 69 кг). Его соперником по выходу в четвертьфинал турнира будет Адем Фетахович из Боснии и Герцеговины.

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