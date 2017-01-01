Александр Хижняк стартовал с победы на чемпионате Европы в Харькове (+Видео)

В Харькове, во дворце спорта «Локомотив», проходит 42-й чемпионат Европы по боксу-2017 среди мужчин. Этот турнир является отборочным к чемпионату мира 2017 года, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.Украинец, выступающий в весовой категории до 75 кг, стартовал в 1/16 финала с победы над шведом Мариушем Гнасом. Украинец победил единогласным решением судей (5:0). За выход четвертьфинал турнира Хижняк будет драться с англичанином Бенджамином Уиттакером.Ранее в 1/8 финала вышли(до 91 кг) и(до 69 кг).К сожалению, выбыл из борьбы(до 64 кг), проигравший на старте англичанину Люку Маккормэку (2:3).Сегодня, 19 июня, в ринг выйдут четыре украинца.1/8 финала стартует(до 49 кг) против Масуда Юсифзады из Азербайджана,(до 52 кг), посеянный под третьим номером, против молдованина Даниила Платоновского и(свыше 91 кг) против ирландца Дина Томаса Гардинера.Второй бой проведет(до 69 кг). Его соперником по выходу в четвертьфинал турнира будет Адем Фетахович из Боснии и Герцеговины.