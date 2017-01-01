Андре Уорд: Третий бой с Ковалёвым не имеет смысла

Сегодня, 11:36 0 | Единоборства / Бокс

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO американец Андре Уорд (32-0, 16 КО) сказал, что не собирается проводить третий бой с россиянином Сергеем Ковалёвым (30-2-1, 26 КО).



Напомним, в ночь на 18 июня в Лас-Вегасе



«Никакого третьего боя, - заявил Уорд на пресс-конференции после боя. - Я не думаю, что это имеет какой-то смысл. Это может иметь смысл, если бы он, например, сразился с Адонисом Стивенсоном и отнял у него титул, провел два или три боя, тогда возможно».



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Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO американец Андре Уорд (32-0, 16 КО) сказал, что не собирается проводить третий бой с россиянином Сергеем Ковалёвым (30-2-1, 26 КО).Напомним, в ночь на 18 июня в Лас-Вегасе Уорд одержал досрочную победу над Ковалевым в матче-реванше «Никакого третьего боя, - заявил Уорд на пресс-конференции после боя. - Я не думаю, что это имеет какой-то смысл. Это может иметь смысл, если бы он, например, сразился с Адонисом Стивенсоном и отнял у него титул, провел два или три боя, тогда возможно».