Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

Вчера, 22:52 67 | Бокс / Фото



Уорд победил техническим нокаутом в 8-м раунде.

Фото: Boxingscene.com В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе на арене Mandalay Bay состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого чемпион мира по версиям IBF/WBO/WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) 33-летний американец Андре Уорд (32-0, 16 КО), защитил свои пояса, досрочно победив в матче-реванше 34-летнего россиянина Сергея Ковалева (30-2-1, 26 KO).