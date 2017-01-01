Последние новости спорта

22:52 Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях 104 | Бокс / Фото

22:26 Рефери Тони Уикс не извинялся за остановку боя Ковалев – Уорд 112 | Бокс

22:03 Ольга Ляхова – пятая в беге на 800 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме 154 | Легкая атлетика

21:23 Деннис выиграл индивидуальную «разделку», Шпилак победил в общем зачете 110 | Велоспорт

21:01 Донна Векич стала чемпионкой турнира WTA в Ноттингеме 142 | Теннис

20:44 Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве 243 | Прыжки в воду / Главные новости спорта

17:43 Письменская и Кесарь - пятые на ЧЕ в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина 232 | Прыжки в воду

17:30 Хертогенбос. Мюллер на двух тай-брейках обыграл Карловича в финале 133 | Теннис

17:16 Штутгарт. 29 эйсов помогли Пуи одержать победу в финале над Лопесом 187 | Теннис