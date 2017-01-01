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Рефери признал свою ошибку, остановив бой Уорд - Ковалев II

Рефери признал свою ошибку, остановив бой Уорд - Ковалев II

Рефери Тони Уикс, обслуживавший матч-реванш российского боксера Сергея Ковалева (30-2-1, 26 KO) с чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) по версиям IBF/WBO/WBA американцем Андре Уордом (32-0, 16 КО), признал ошибку в моменте с остановкой боя. Об этом он написал в Twitter.

«Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я видел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил бой», — написал Уикс.

Напомним, Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде.

На момент остановки боя в 8-м раунде на карточках двух судей счет был в пользу американца 67-66 , а третий судья выставил 68-65 в пользу россиянина.

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