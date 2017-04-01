Уорд рассказал о «пограничных ударах по корпусу» в бою с Ковалевым

Сегодня, 16:32 0 | Единоборства / Бокс

Чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) по версиям IBF/WBO/WBA американец Андре Уорд (32-0, 16 КО) прокомментировал победу над россиянином Сергеем Ковалевым (30-2-1, 26 KO) в матче-реванше состоявшемся в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня.



«Я видел его реакцию на пограничные удары по корпусу, я знал, что надо с ним делать, - приводит слова Уорда EPSN. - Ему было больно, он пытался скрыть это. Я вновь начал бить по корпусу, и он уже не реагировал. Затем рефери остановил бой. Ковалев — хороший боксер, у меня нет к нему ничего, кроме уважения», — заявил Уорд.



Ковалев

Чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) по версиям IBF/WBO/WBA американец Андре Уорд (32-0, 16 КО) прокомментировал победу над россиянином Сергеем Ковалевым (30-2-1, 26 KO) в матче-реванше состоявшемся в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня.«Я видел его реакцию на пограничные удары по корпусу, я знал, что надо с ним делать, - приводит слова Уорда EPSN. - Ему было больно, он пытался скрыть это. Я вновь начал бить по корпусу, и он уже не реагировал. Затем рефери остановил бой. Ковалев — хороший боксер, у меня нет к нему ничего, кроме уважения», — заявил Уорд.Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. Команда россиянина намерена опротестовать результат поединка . По мнению представителей Ковалева, Уорд наносил сопернику удары ниже пояса.