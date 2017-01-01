Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува заявила, что они подадут протест на результат боя-реванша с американцем Андре Уордом.
17:43 Письменская и Кесарь - пятые на ЧЕ в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина 41 | Прыжки в воду
17:30 Хертогенбос. Мюллер на двух тай-брейках обыграл Карловича в финале 54 | Теннис
17:16 Штутгарт. 29 эйсов помогли Пуи одержать победу в финале над Лопесом 74 | Теннис
16:51 Рефери признал свою ошибку, остановив бой Уорд - Ковалев II 116 | Бокс
16:32 Уорд рассказал о «пограничных ударах по корпусу» в бою с Ковалевым 142 | Бокс
16:07 Команда Ковалева опротестует результат боя с Уордом 124 | Бокс
15:33 Хертогенбос. Контавейт победила в финале Вмихлянцеву 116 | Теннис
09:53 Ковалев: Я не чувствовал, что это нокдаун, от Уорда были только удары ниже пояса 175 | Бокс
09:43 Уорд: Мне пришлось подняться на новый уровень, чтобы победить Ковалева 218 | Бокс
09:24 Уорд досрочно победил Ковалева в матче-реванше (+Видео) 332 | Бокс / Видео
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Июнь 2017 (263)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.