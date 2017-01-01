Команда Ковалева опротестует результат боя с Уордом

Сегодня, 16:07 68 | Единоборства / Бокс

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува заявила, что они подадут протест на результат боя-реванша с американцем Андре Уордом.



Кэти Дува жестко оценила работу арбитра, заявив что рефери не выполнил свою работу.

«Уорд преднамеренно нанес несколько ударов ниже пояса, и не был наказан за это. Рефери заставил Сергея продолжать бой после нескольких грязных ударов. Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор. Завершит ли Ковалев карьеру после второго поражения от Андре Уорда? Нет. Он проведет свой следующий бой осенью», — сказала Дува.



Ковалев



Отметим, что на момент остановки боя в 8-м раунде на карточках двух судей счет был в пользу американца 67-66, а третий судья выставил 68-65 в пользу россиянина.

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува заявила, что они подадут протест на результат боя-реванша с американцем Андре Уордом.Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор. Завершит ли Ковалев карьеру после второго поражения от Андре Уорда? Нет. Он проведет свой следующий бой осенью», — сказала Дува.Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF/WBO/WBA. Уорд попадал Ковалеву ниже пояса во втором и седьмом раунде, рефери его предупреждал. В восьмом раунде Ковалев пропустил удар в голову, после чего американец начал его добивать и нанес серию ударов в область пояса. Россиянин не реагировал на призывы судьи защищаться, и бой был остановлен. Победу техническим нокаутом одержал Уорд.Отметим, что на момент остановки боя в 8-м раунде на карточках двух судей счет был в пользу американца 67-66, а третий судья выставил 68-65 в пользу россиянина.

