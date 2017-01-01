Уорд: Мне пришлось подняться на новый уровень, чтобы победить Ковалева

Сегодня, 09:43 0 | Единоборства / Бокс

Американский боксёр Андре Уорд (32-0-0, 16 KO) прокомментировал свою



«Я знал, что сегодняшний бой будет не похожим на предыдущий. У нас была хорошая схватка в прошлый раз, но были и некоторые проблемы с физикой. Ковалёв провёл тогда хороший поединок. Но когда я всё проанализировал, то понял, что нужно делать в следующий раз.



Он — чемпион мира, он защищал свои пояса я не знаю сколько уже раз, он был на вершине долгое время. Когда я сражаюсь, то не отрицаю достоинств моих оппонентов, я отдаю им должное, чтобы самому поднять свой уровень. Он — отличный боец, немногие смогут его одолеть. Но когда ты против классного бойца, то должен сам подняться на следующий уровень, и я рад, что смог сегодня это сделать», — сказал Уорд.

Американский боксёр Андре Уорд (32-0-0, 16 KO) прокомментировал свою победу над россиянином Сергеем Ковалёвым (30-2-1, 26 KO) в поединке за чемпионские пояса WBA Super, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).«Я знал, что сегодняшний бой будет не похожим на предыдущий. У нас была хорошая схватка в прошлый раз, но были и некоторые проблемы с физикой. Ковалёв провёл тогда хороший поединок. Но когда я всё проанализировал, то понял, что нужно делать в следующий раз.Он — чемпион мира, он защищал свои пояса я не знаю сколько уже раз, он был на вершине долгое время. Когда я сражаюсь, то не отрицаю достоинств моих оппонентов, я отдаю им должное, чтобы самому поднять свой уровень. Он — отличный боец, немногие смогут его одолеть. Но когда ты против классного бойца, то должен сам подняться на следующий уровень, и я рад, что смог сегодня это сделать», — сказал Уорд.