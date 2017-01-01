Белью о бое Мейвезер — Макгрегор: Если вам не нравится, то не платите

Сегодня, 10:00 79 | Единоборства / Бокс

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Белью удивлён критикой, которая обрушилась на Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора после того, как было объявлено об их поединке.



«Я собираюсь смотреть этот бой и буду платить за это, — приводит слова Белью BoxingScene. - Если спрос велик, то событие состоится с вероятностью 99%. Интерес к такому бою возрастал с каждым днём, так что дайте этим парням сделать своё дело. Я вообще не понимаю, почему все вокруг жалуются.



Если вам не нравится, не платите за трансляцию, не смотрите этот бой — всё просто. Если бы мир не хотел видеть этот поединок, то этого бы не случилось.



Что касается самого боя — если бы он проходил в октагоне, то всё было бы иначе, но он будет в ринге. Скажите мне, что такого может предложить Макгрегор, чего не смогли предложить Рики Хаттон, Мэнни Пакьяо, Мигель Котто или Диего Корралес? Я думаю, что эта встреча будет одной из самых лёгких в карьере Мейвезера».



Бой Мейвезер - Макгрегор запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг).



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Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Белью удивлён критикой, которая обрушилась на Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора после того, как было объявлено об их поединке.«Я собираюсь смотреть этот бой и буду платить за это, — приводит слова Белью BoxingScene. - Если спрос велик, то событие состоится с вероятностью 99%. Интерес к такому бою возрастал с каждым днём, так что дайте этим парням сделать своё дело. Я вообще не понимаю, почему все вокруг жалуются.Если вам не нравится, не платите за трансляцию, не смотрите этот бой — всё просто. Если бы мир не хотел видеть этот поединок, то этого бы не случилось.Что касается самого боя — если бы он проходил в октагоне, то всё было бы иначе, но он будет в ринге. Скажите мне, что такого может предложить Макгрегор, чего не смогли предложить Рики Хаттон, Мэнни Пакьяо, Мигель Котто или Диего Корралес? Я думаю, что эта встреча будет одной из самых лёгких в карьере Мейвезера».Бой Мейвезер - Макгрегор запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг).Читайте также: На кону боя Мейвезер – Макгрегор может стоять бриллиантовый пояс