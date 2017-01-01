На кону боя Мейвезер – Макгрегор может стоять бриллиантовый пояс

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не против того, чтобы бой между американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским бойцом Конором Макгрегором, выступающим в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), носил характер титульного.На вопрос, может ли на кону стоять принадлежащий Мейвезеру бриллиантовый пояс WBC, Сулейман ответил: «Может быть, я пока не знаю. Лично я не против этого. Разумеется, это должно быть решение совета WBC, но мы должны отметить, что бокс привлекает к себе внимание всего мира».Бриллиантовый пояс WBC был учрежден организацией в 2009 году и не имеет весовых категорий. Кроме того, пояс не требует защиты и вручается в качестве почетной награды победителю исторического боя, в котором встречаются два элитных боксера. Мейвезер получил пояс в 2012 году после боя с филиппинцем Мэнни Пакьяо.«Мейвезер вышел на пенсию и был награжден почетным поясом. Мы никогда не думали, что он вернется в бокс», – добавил Сулейман.Бой Мейвезер - Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг).