Ковалев vs Уорд: результаты взвешивания

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Состоялась процедура официального взвешивания главных участников вечера бокса, который состоится 17 июня на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе (США).



Американец Андре Уорд (31-0, 15 КО) и россиянин Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) показали одинаковый вес – по 79,4 кг.



Напомним, в матче-реванше Ковалев попытается вернуть себе пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, которых он лишился в ноябре 2016 года, проиграл Уорду единогласным решением судей.

Состоялась процедура официального взвешивания главных участников вечера бокса, который состоится 17 июня на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе (США).Американец(31-0, 15 КО) и россиянин(30-1-1, 26 КО) показали одинаковый вес – поНапомним, в матче-реванше Ковалев попытается вернуть себе пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, которых он лишился в ноябре 2016 года, проиграл Уорду единогласным решением судей.